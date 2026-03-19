Marecchiese, errore del navigatore: ragazza sbaglia strada in auto e viene centrata da uno scooter

Ad avere la peggio lo scooterista di 62 anni

Violento incidente nel primo pomeriggio di oggi, 19 marzo, a San Martino dei Mulini. Una giovane ragazza, alla guida di una Opel Corsa, è rimasta coinvolta in uno scontro con uno scooter mentre si dirigeva verso l’ufficio postale della zona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava arrivando dalla Trasversale Marecchia in direzione Rimini con l’intenzione di raggiungere l’ufficio postale locale, in questi giorni particolarmente frequentato. La struttura, infatti, sta accogliendo anche l’utenza del capoluogo di Santarcangelo a seguito dei lavori di ripristino necessari dopo l’atto vandalico avvenuto lo scorso 24 febbraio.

Mentre cercava di raggiungere il parcheggio, il navigatore avrebbe indicato alla ragazza di svoltare in via Silvestro Lega. La strada, però, al momento è interessata da una modifica alla viabilità: è stato infatti istituito il senso unico di marcia in direzione opposta rispetto a quella in cui stava procedendo l’auto.

Accortasi dello sbaglio, la giovane avrebbe tentato una manovra per riprendere il corretto senso di marcia, ma proprio in quel momento è sopraggiunto uno scooter guidato da un uomo di nazionalità albanese, 62 anni, che stava percorrendo la strada nello stesso senso di marcia. L’impatto è stato violento: il mezzo a due ruote ha colpito in pieno la vettura sulla fiancata destra e il conducente è rovinato a terra.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale; secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre i carabinieri si sono occupati della gestione della viabilità, particolarmente intensa nella zona proprio a causa dell’elevato afflusso di utenti all’ufficio postale.