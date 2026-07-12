Mareggiata a Riccione, Palazzi: “La difesa della costa torni una priorità”

La violenta mareggiata che ha colpito il litorale nella notte ha provocato un’ulteriore erosione dell’arenile

La nuova mareggiata che ha colpito il litorale riccionese riaccende il dibattito sulla tutela della costa. Sui danni all’arenile interviene il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Andrea Dionigi Palazzi, che chiede interventi immediati e una programmazione strutturale per la difesa del territorio.



Le dichiarazioni:



La violenta mareggiata che ha colpito il litorale nella notte, accompagnata da un intenso temporale, ha provocato un’ulteriore erosione dell’arenile, con la perdita di altri metri di spiaggia.



Si tratta dell’ennesimo episodio che conferma la fragilità della nostra costa e l’urgenza di adottare interventi concreti e strutturali per la sua difesa. Siamo ormai nel pieno della stagione turistica, un periodo decisivo per l’economia di Riccione, eppure continuano a mancare risposte adeguate e tempestive.



La tutela dell’arenile non riguarda soltanto gli operatori balneari, ma rappresenta un interesse dell’intera città. La spiaggia è il principale patrimonio di Riccione e costituisce il fulcro della sua attrattività turistica. Per questo motivo è necessario che l’Amministrazione comunale assuma un ruolo più incisivo nei confronti degli enti competenti, promuovendo con determinazione tutte le azioni necessarie per accelerare gli interventi di difesa della costa.



Gli eventi degli ultimi mesi dimostrano che non è più possibile limitarsi a gestire le emergenze. Occorre una programmazione seria, una strategia di lungo periodo e un impegno costante per salvaguardare il patrimonio naturale ed economico della città.



Riccione non può permettersi che il turismo balneare, che rappresenta uno dei pilastri della sua economia, venga relegato in secondo piano. La difesa della costa deve tornare a essere una priorità dell’azione amministrativa.



