Margherita Vicario protagonista di “Rim Rimini in Musica” insieme a Lea Gavino, Mobrici e Mida

Dal 30 luglio al 1 agosto l’Arena Francesca da Rimini ospita la quarta edizione della rassegna dedicata alla nuova musica italiana

Rimini si prepara a tre serate all’insegna della grande musica italiana con la quarta edizione di “Rim Rimini in Musica”. Dal 30 luglio al 1 agosto l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi di Castel Sismondo, ospiterà un cartellone ricco di giovani talenti e artisti affermati, con quattro protagonisti della scena contemporanea: Lea Gavino, Margherita Vicario, Mobrici e Mida.

Gli ospiti

Lea Gavino – Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma, Lea Gavino si esibirà dal vivo con l’11 VOLTE TOUR - prodotto e organizzato da Vivo Concerti - la prima tournée della cantautrice che la porterà a incontrare il suo pubblico in molti festival italiani.

Il tour sarà l’occasione per portare dal vivo i brani dell’EP 11 Volte.

Margherita Vicario – Cantautrice, attrice e regista, è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. La sua ricerca unisce musica, cinema e linguaggi performativi in una cifra autoriale riconoscibile, capace di affrontare temi sociali e generazionali con ironia, libertà espressiva e forte impatto visivo.

Mobrici – Tra le voci più riconoscibili del cantautorato italiano, il Supernova Summer Tour è l’occasione per sentire dal vivo il nuovo album SUPERNOVA, uscito a gennaio 2026.

Mida – L’ultimo singolo “Un bel casino” segna l’inizio di una nuova fase musicale per l’artista. Si è aggiudicato importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescente popolarità.

“ROSSOFUOCO”, in particolare, ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino ed è entrato nella Top 10 di tutte le principali piattaforme streaming, restandoci per 250 giorni consecutivi. Attualmente conta oltre 65 milioni di stream su Spotify.

Sono questi i grandi artisti che si alterneranno sul palco dell’Arena Francesca da Rimini per la quarta edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna musicale che si terrà dal 30 luglio al 1 agosto nello spazio all’aperto all’ombra di Castel Sismondo.

Un evento realizzato e organizzato da Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini, che promette di essere un appuntamento di grande interesse per tutti gli amanti della musica, grazie a una programmazione che ospita nomi importanti del panorama musicale italiano.

Nove Eventi è una società di produzione con oltre 20 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo. Si distingue per il suo impegno nell’ambito discografico e nell’organizzazione di concerti e grandi festival.

La rassegna “Rim Rimini in Musica” conferma così il suo ruolo di protagonista nella promozione della cultura musicale in Italia.