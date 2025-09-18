San Giovanni in Marignano ospita le riprese di una nuova serie televisiva

Ancora top secret trama e protagonisti. Il regista è Alessandro Roia

Ieri (mercoledì 17 settembre) il centro storico di San Giovanni in Marignano si è trasformato in un set televisivo. Nel Granaio dei Malatesta è arrivata la troupe di Cagnaz, una nuova serie prodotta da Garbo e Rai2, realizzata con il sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. Dopo la ricerca e selezione di comparse avviate nelle scorse settimane, il 17 settembre è stato il giorno delle riprese, che hanno avuto come scenari principali piazza Silvagni, nel cuore del borgo, e il Teatro A. Massari, scelto per le sue peculiari caratteristiche architettoniche. Ancora top secret trama e protagonisti. La regia della serie tv, ambientata in Romagna e in onda nel 2026, è di Alessandro Roia, attore e regista (ha debuttato alla regia nel 2023 con Con la grazia di un Dio).