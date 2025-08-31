Marina Centro: nuova aggressione nel weekend. 61enne pedinato e spintonato dopo il no a una sigaretta

Nonostante la paura, la vittima ha opposto resistenza allontanando l'aggressore

Nella notte tra venerdì e sabato, la città di Rimini è stata nuovamente teatro di un episodio violento. Un uomo di 61 anni stava percorrendo il tragitto dal ristorante Artrov verso il lungomare quando, nei pressi del sottopasso che collega via Principe Amedeo al mare, è stato avvicinato da un individuo che gli ha chiesto una sigaretta. Ottenendo una risposta negativa, l’aggressore ha iniziato ad importunarlo con spinte e strattoni, costringendolo ad accelerare il passo per allontanarsi.

Come riporta Il Resto del Carlino, il 61enne, convinto di aver scampato il pericolo, ha proseguito nel tragitto. Dopo pochi minuti, però, giunto all’incrocio con via Vittor Pisani, il malvivente lo ha raggiunto e lo ha spinto con forza contro una siepe, facendolo cadere a terra e iniziando a rovistare nelle tasche dei pantaloni, arrivando a strapparglieli nel tentativo di impossessarsi del denaro e di oggetti di valore.

Nonostante la paura, la vittima è riuscita a opporre resistenza, mettendo in fuga l’aggressore. Determinante è stato, inoltre, l’intervento di un testimone che passando di lì e vedendo la scena si è fermato per prestare soccorso. Allertato il 112, la pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul luogo ed ha raccolto le testimonianze.

Fortunatamente il 61enne, seppur dolorante, ha subito solo ferite lievi: escoriazioni e una contusione al ginocchio sinistro. Accompagnato in pronto soccorso, è stato medicato e dimesso senza prognosi gravi.

Le testimonianze descrivono l’aggressore come un uomo dalla corporatura robusta, alto circa un metro e settantacinque, con carnagione olivastra e una maglietta bianca. Elementi che, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, potrebbero rivelarsi decisivi per la sua identificazione. La vittima ha sporto denuncia per tentata rapina e lesioni.

Gli investigatori stanno continuando le indagini passando al setaccio telecamere e segnalazioni di episodi simili nella zona.