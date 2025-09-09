Marini, rimonta da leggenda al Transanatolia Rally: da 37 minuti di ritardo al trionfo finale

Marini porta la Husqvarna e il Team Solarys sul gradino più alto

Il Transanatolia Rally si conferma una delle competizioni off-road più affascinanti e impegnative del panorama internazionale. Con un percorso che si snoda attraverso gli spettacolari e variegati paesaggi della Turchia, il rally mette alla prova piloti e mezzi con una combinazione di terreni tecnici, lunghe tappe e la sfida costante della navigazione.

Tra i protagonisti dell'edizione 2025 c'è anche Thomas Marini, che ha portato a casa una vittoria straordinaria nonostante si fosse presentato al via influenzato.

La competizione è stata una maratona di sette giorni: la gara di Marini ha avuto un inizio in salita. Nella seconda prova speciale, un errore gli è costato caro, facendogli accumulare un ritardo di ben 37 minuti dal leader della classifica. Con una serie di vittorie di tappa consecutive, il pilota ha iniziato una rimonta spettacolare, rosicchiando minuti preziosi giorno dopo giorno. Un successo che non sarebbe stato possibile senza il supporto di una squadra e di una moto eccezionali. Il team Solarys racing e la sua Husqvarna sono stati sempre al top, garantendo performance impeccabili e affidabilità in ogni condizione.

"Questa vittoria è il risultato di un grande lavoro di squadra. Ringrazio di cuore i miei sponsor, Fsm e Cons, il Corpo della Guardia di Rocca e soprattutto il Team Solarys e Husqvarna per avermi supportato e permesso di raggiungere questo ennesimo, importante risultato", le parole di Thomas Marini.