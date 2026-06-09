Marito avvelenato col topicida: confermata in appello la condanna a 10 anni

Il veleno, secondo quanto ricostruito dalla Procura, veniva mescolato al cibo servito a pranzo e cena, iniettato sulle pietanze con una siringa

Circa un anno fa una 49enne moldava fu condannata in primo grado a 10 anni di reclusione, per il tentato omicidio del marito, utilizzando un topicida. Come riferisce il Corriere Romagna, la condanna è stata confermata in appello. L'imputata dovrà risarcire di 31.000 euro la persona offesa del reato, costituitasi parte civile attraverso l'avvocato Diego Montemaggi. La difesa, rappresentata dall'avvocato Luca Greco, aveva chiesto in primo grado l’assoluzione della 49enne o che il reato fosse derubricato in lesioni gravi: le dosi di veleno ingerite dal marito non erano da considerarsi letali, secondo la difesa. Il veleno, secondo quanto ricostruito dalla Procura, veniva mescolato al cibo servito a pranzo e cena, iniettato sulle pietanze con una siringa, rinvenuta tra la biancheria della donna. Il compagno dell’imputata era così finito in un paio di occasioni al pronto soccorso, lamentando forti dolori, e durante il ricovero emersero tracce di topicida. La 48enne fu arrestata il 28 giugno 2023.