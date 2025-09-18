Marito ha relazione omossessuale, moglie lo scopre: lui finisce a processo per maltrattamenti

Dalla scoperta della relazione extraconiugale si è generata forte tensione, sfociata nei litigi: l'uomo è accusato di aver alzato le mani sulla donna

È stata fissata al 17 dicembre l'udienza preliminare nella quale il gup Vinicio Cantarini deciderà sul rinvio a giudizio, chiesto dalla procura, di un 54enne residente a Rimini, indagato per maltrattamenti in famiglia. La vittima è la moglie. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri nelle indagini, il 54enne, che aveva una relazione omosessuale clandestina, iniziò a rendere un incubo la vita della coniuge. La donna infatti si era opposta, scoperta la relazione del marito con l'uomo al quale era stato concesso l'uso gratuito di una parte dell'attività familiare, ma da quel momento erano iniziati i litigi, poi i maltrattamenti. Secondo quanto riferito in denuncia, il 54enne aveva cercato di strangolarla, in un'occasione, e solo grazie all'intervento del figlio era stata soccorsa. L'ultimo episodio di maltrattamenti riferito risale allo scorso gennaio: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo aveva mostrato alla moglie delle taniche benzina dicendole che le avrebbe dato fuoco.