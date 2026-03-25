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Marito invalido accoltellato al braccio, lasciato fuori casa: moglie violenta arrestata a Rimini

Un caso di violenza di genere al femminile al vaglio della Procura

A cura di Riccardo Giannini Redazione
25 marzo 2026 13:54
Marito invalido accoltellato al braccio, lasciato fuori casa: moglie violenta arrestata a Rimini - Foto Ansa
Foto Ansa
Rimini
Cronaca
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Lunedì scorso (23 marzo) la Polizia ha arrestato a Rimini una donna per maltrattamenti in famiglia. Lo scorso settembre il marito l'aveva già denunciata per un'aggressione: secondo quanto riferito in denuncia, lei lo aveva accoltellato alle braccia.

Lunedì la squadra volante è intervenuta, intorno alle 12, in quanto la donna non permetteva al marito, che è affetto da invalidità al 75%, di rientrare in casa. La sorella dell'uomo, presente sul luogo, ha riferito che da anni il rapporto di coppia viveva di momenti di turbolenza. Nonostante l'intervento della polizia, la moglie ha continuato a urlare contro il marito, con frasi mortificanti, mostrando una certa aggressività. Invitata a calmarsi dai poliziotti, ha risposto colpendo il proprio coniuge con uno schiaffo al viso. Gli agenti hanno così proceduto all'arresto per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia: l'arrestata, durante il tragitto verso la Questura, ha espresso la volontà di uccidere il coniuge. Ora è in carcere a Forlì, in attesa che l'arresto sia convalidato dal giudice.

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