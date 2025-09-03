Marketing che cambia, valori che restano: l'azienda riccionese spegne 10 candeline

Festa per Retorica, agenzia nata nel 2015

Dieci anni possono sembrare pochi, ma nel mondo del marketing e della comunicazione sono un’eternità. Retorica li ha festeggiati con una festa sulla terrazza della Fattoria del Mare di Riccione, circondata da clienti di ieri e di oggi, collaboratori, ex collaboratori e amici che hanno contribuito a scrivere questo percorso lungo un decennio. La serata è stata l’occasione per ricordare insieme come, dal 2015 a oggi, l’agenzia sia cresciuta e abbia saputo evolvere insieme a un settore in continua trasformazione. Dieci anni in cui social, tecnologie e mercati hanno cambiato volto, ma in cui un principio è rimasto immutato: al centro ci sono sempre le persone, le relazioni e le idee. “Quando siamo partiti – racconta Alex Bianchi, uno dei tre soci fondatori – non avevamo chiaro fino in fondo dove saremmo arrivati, ma avevamo un obiettivo preciso: fare questo lavoro a modo nostro. Oggi possiamo dire di aver tenuto fede a quella promessa”.

Un’autenticità che si ritrova anche nel rapporto con i clienti, molti dei quali hanno preso parte alla festa. La scelta di invitare anche ex collaboratori e partner storici non è stata casuale: Retorica ha voluto trasformare l’evento in un momento di condivisione, di memoria e di gratitudine verso chi, in questi dieci anni, ha fatto parte della sua storia. Elena Mantovani, socia e direttrice creativa, ha sottolineato l’importanza del percorso fatto insieme: “In questi anni la comunicazione è cambiata radicalmente, ma quello che non è cambiato è lo spirito con cui lavoriamo. Retorica non è mai stata solo un’agenzia: è un gruppo di persone che crede nelle idee e nelle relazioni. Questa serata è la prova che il valore più grande sono le persone che ci hanno accompagnato fin qui”. Un concetto ribadito anche da Alex Alessandrini, terzo socio di Retorica: “Il mondo del marketing non smetterà mai di cambiare: tecnologie, strumenti, canali si evolvono continuamente. Ma in dieci anni abbiamo imparato una cosa: la differenza non la fanno gli algoritmi, la fanno le persone. È per questo che guardiamo al futuro con entusiasmo, consapevoli che la nostra forza sarà sempre l’equilibrio tra innovazione, creatività e relazioni umane”. La festa per i dieci anni è stata un traguardo e insieme un punto di partenza verso il futuro. Dieci anni di lavoro, di sfide e di crescita, raccontati non solo con numeri e progetti, ma con volti, storie e sorrisi. Perché, in fondo, la comunicazione è molto più di una questione di strumenti.