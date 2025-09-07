Marostica, donna accoltellata dall’ex nella sala slot dove lavora: la salva una cliente

La donna aggredita è grave ma non in pericolo di vita

Momenti di terrore ieri sera in una sala slot di Marostica, dove una 42enne è stata aggredita a coltellate dall’ex marito. La donna è stata raggiunta da numerosi fendenti all’altezza del busto, al volto e alle braccia. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, è stata sottoposta a cure immediate e rimane in condizioni gravi, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un 45enne – avrebbe portato con sé un coltello da cucina e, una volta entrato nel bar, si sarebbe avventato contro l’ex moglie davanti ai clienti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Marostica e i militari della Compagnia di Bassano. Determinante l’intervento di una cliente, che ha soccorso la donna nei momenti più drammatici. La vittima, ferita e in cerca d’aiuto, era riuscita a fuggire in un’altra sala del locale, ma l’ex marito l’aveva raggiunta continuando a colpirla e minacciandola di morte. Nonostante fosse stata a sua volta intimidita dall’uomo, la cliente ha guidato la barista verso un nascondiglio tra le slot machine e ha immediatamente chiamato il 112. I Carabinieri sono arrivati poco dopo, arrestando l’aggressore.