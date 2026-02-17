Martello e cacciavite per assaltare l'appartamento: condannato, ma torna in libertà

Tenta il colpo all'alba in via Ceccarelli a Rimini

Si è chiuso con un patteggiamento a un anno e due mesi di carcere, con pena sospesa, il processo per direttissima nei confronti di un 28enne originario del Gambia, arrestato domenica all’alba dalla polizia di Stato mentre cercava di entrare furtivamente in un appartamento di un condominio in via Ceccarelli. (Vedi notizia) Così ha disposto ieri in Tribunale il giudice Luca Gessaroli.

L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Montebelli, è tornato quindi libero. Per lui l’accusa era di tentato furto in abitazione e porto abusivo di oggetti atti a offendere, perché trova-to in possesso del manico di un martello e di un cacciavite. A segnalare l’accaduto alla polizia sarebbe stata una condomina, che aveva sentito qualcuno sbattere violentemente contro la porta dei vicini, in quel momento fuori casa.