Martina e Viola, due atlete e studentesse ricevono la borsa di studio del Panathlon Rimini

Il riconoscimento denominato "Premio Studente Atleta" giunto nel 2026 alla terza edizione

Questa mattina (6 maggio) al Liceo Classico Manara Valgimigli, il Panathlon Rimini ha consegnato due borse di studio a due studentesse del plesso scolastico cittadino.

ll riconoscimento denominato "Premio Studente Atleta" giunto nel 2026 alla terza edizione, premia ragazzi e ragazze che conciliano alti rendimenti scolastici e sportivi. Come ha sottolineato il presidente del Panathlon riminese, l'avvocato Gianluca Riguzzi nel discorso di apertura: “Questo premio riconosce l’ottimo profitto scolastico da parte di chi lo riceve, mixato a risultati sportivi ottenuti al comportamento e al fair play”.

Nel 2026 diverse le candidature all’ottenimento della borsa di studio. Tutte quante sono state approfonditamente valutate dalla dirigenza del Panathlon e dagli insegnanti che le hanno proposte. Alla fine l’hanno spuntata Martina Paraccoli (in evidenza nel pattinaggio artistico a rotelle) e Viola Morrone (in evidenza nella corsa campestre). Viola da quest’anno è entrata a far parte del Club Elite Emilia-Romagna (progetto che offre sostegno alle atlete e agli atleti delle categorie Juniores e Promesse di prospettiva nazionale).

Nel corso della cerimonia ufficiale, nell’Aula Magna del Liceo Classico Manara Valgimigli, le due atlete-studentesse hanno ricevuto emozionate l’applauso e l’abbraccio dei compagni di classe presenti per rendere omaggio e due promesse dello sport e dello studio.