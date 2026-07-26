Materasso in fiamme, Vigili del Fuoco intervengono in un hotel per lavoratori

Non risultano persone ferite o intossicate

Questa mattina (domenica 25 luglio) un incendio è scoppiato in una residenza per lavoratori a Rimini, in viale Marebello. Non ci sono persone intossicate e ferite. Le fiamme sono state circoscritte e spente dai Vigili del Fuoco, intervenuti alle 8.40: dai primi riscontri, si sono sviluppate da un materasso posto in una camera al primo piano. Le operazioni sono state completate in un'ora e mezza, compresi gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti anche un'ambulanza del 118, chiamata a scopo precauzionale, e una pattuglia della Polizia.