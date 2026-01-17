Matilde Brandi incanta: la showgirl ospite de Il Centrale di Riccione

La showgirl e ballerina è stata disponibile con i clienti, facendo selfie e firmando autografi

Ieri sera (venerdì 16 gennaio) il Lounge Bar Il Centrale di Riccione ha ospitato la showgirl Matilde Brandi. Fin da subito è stata gentilissima con i clienti presenti e disponibile a farsi fotografare, fare selfie e firmare autografi. Poi, accomodatasi in un tavolo in mezzo a tutti i clienti, ha voluto assaggiare le pietanze del buffet, in particolare i "panzerotti" direttamente arrivati da Bari, ripieni sia con mozzarella che con le cime di rape.

Arrivata alle 20, è rimasta per tutta la serata nel locale, chiacchierando con i titolari Maria e Michele del Centrale e con i tanti avventori. Foto di rito con lo staff e al momento della partenza, i titolari l'hanno omaggiata con un magnum di Rosé della cantina del Monsignore di San Giovanni in Marignano.

