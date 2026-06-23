Mattarella alla Guardia di Finanza: “Contrasto all’evasione e tutela dei conti pubblici essenziale per l’Europa”

Al Quirinale la cerimonia per il 252° anniversario del Corpo. Nell’ultimo anno e mezzo sequestrati 4,7 miliardi di euro, scoperti oltre 8mila evasori totali e quasi 50mila lavoratori irregolari

“Accanto al necessario contrasto all’evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici, anche dell’Unione europea”.

Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione della cerimonia per il 252° anniversario della Guardia di Finanza, dove ha ricevuto il comandante generale e una rappresentanza del Corpo.

Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato il ruolo centrale della Guardia di Finanza nel garantire la legalità economica e nel contrasto all’evasione fiscale, evidenziando anche l’importanza della tutela dei conti pubblici nazionali ed europei.

Nel corso della stessa occasione sono stati diffusi anche i dati operativi relativi all’ultimo anno e mezzo di attività del Corpo. Secondo il bilancio presentato, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 4,7 miliardi di euro riconducibili a evasione fiscale e attività illecite collegate.

Le operazioni hanno inoltre portato all’individuazione di 8.297 evasori totali e di 47.419 lavoratori in nero o irregolari. Sul fronte giudiziario, risultano 20.429 persone denunciate per reati tributari, di cui 223 tratte in arresto.

I numeri confermano l’intensificazione dell’attività di contrasto all’economia sommersa e alle frodi fiscali, in un contesto in cui la lotta all’evasione resta uno dei principali strumenti indicati dalle istituzioni per garantire equità fiscale e stabilità dei conti pubblici.