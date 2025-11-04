Mattarella: “Dal fronte ucraino pericolo allargamento della guerra: serve comune forza di difesa europea"

Il Presidente della Repubblica per il 4 novembre: "Forza di difesa europea in cooperazione con la Nato"

Oggi (martedì 4 novembre), giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama l’attenzione sulla crescente instabilità internazionale e sulla necessità di rafforzare la cooperazione militare europea.

“Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo – scrive il Capo dello Stato in un messaggio indirizzato al ministro della Difesa, Guido Crosetto – interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio”.

Mattarella sottolinea come “il pericolo di allargamento del sanguinoso conflitto scatenato dall’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa impone grande attenzione e un impegnativo sforzo di adattamento dello strumento militare”.

Da qui l’appello alla creazione di “una comune forza di difesa europea, che in stretta cooperazione con l’Alleanza Atlantica, sia strumento di sicurezza per l’Italia e per l’Europa”.

Nel suo messaggio, il Presidente ribadisce anche il valore delle Forze Armate italiane, ricordando “la dedizione e la professionalità delle donne e degli uomini che ogni giorno servono la Repubblica, in Italia e nelle missioni internazionali".