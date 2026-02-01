Novafeltria, prosegue spedito il cantiere della palestra. Piscina: aperte le buste per i lavori

Entro fine marzo sarà definito il contratto con la ditta che dovrà edificare la nuova piscina

Prosegue spedito a Novafeltria il cantiere provinciale della nuova palestra. La struttura sta prendendo forma, sull'area dell'ex campo da calcio "Comunale" in via Superga. L'amministrazione comunale ha invece fatto rimuovere la vecchia tribuna, una struttura oramai obsoleta. In futuro, attraverso fondi, l'obiettivo è recuperare i gradoni per fare un piccolo anfiteatro per eventi all'aperto.

C'è invece un rallentamento per quel che riguarda la nuova piscina, struttura limitrofa alla palestra. Attualmente si è nella fase di aggiudicazione dei lavori, la procedura ha preso il via mercoledì (28 gennaio) con l'apertura delle buste ed è in corso la valutazione delle offerte. Entro fine marzo l'amministrazione comunale stipulerà il contratto con la ditta vincitrice. L'amministrazione cercherà di accelerare al massimo l'esecuzione dei lavori, ma le tempistiche di inizio cantiere non sono ancora definibili con precisione, molto dipenderà anche dalla ditta che si aggiudicherà l'appalto. Serviranno circa 12 mesi dall'inizio dei lavori, per completare la piscina. Quella vecchia sarà demolita entro settembre 2026, il rischio è che lo stop all'attività natatoria possa essere di circa un anno.