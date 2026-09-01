Per Mattia Drudi vittoria, pole e giro veloce nel GT World Challenge

Il pilota sammarinese, al volante dell’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO di Comtoyou Racing, protagonista al Nurburgring

È Mattia Drudi il grande protagonista del fine settimana della Scuderia San Marino. Il pilota sammarinese, al volante dell’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO di Comtoyou Racing, ha conquistato la vittoria nel round del GT World Challenge Europe al Nürburgring, completando un weekend da protagonista con la pole position e il giro più veloce in gara.

Sempre sul circuito tedesco, nel Lamborghini Super Trofeo Europa, buoni risultati per Luciano e Donovan Privitelio, che hanno chiuso al quarto posto di categoria LC Cup in gara 1, migliorando ulteriormente il risultato in gara 2 con la conquista del terzo posto.

Nel Campionato Europeo Rally Storico Terra, impegnato in Svezia nell’East Sweden Historic Rally, Nemo Mazza, al volante di una Ford Escort e navigato da Mauro Marchio, ha concluso la gara al dodicesimo posto assoluto, conquistando il quarto posto di classe. Per l’equipaggio sammarinese si trattava del quarto appuntamento stagionale del campionato continentale dedicato alle vetture storiche.

Sul circuito di Castelletto di Branduzzo si è invece disputato il sesto round del Rotax Max Challenge Italia, con cinque piloti della Scuderia San Marino al via. Nella categoria DD2, Daniel Giliberti ha preceduto Alessandro Pedini Amati, chiudendo rispettivamente al sesto e al settimo posto. Nella categoria Max, Giacomo Marchioro ha terminato la gara al quarto posto, mentre Nicolas Tagliaferri ha chiuso ventesimo. In Junior, ottavo posto per Lorenzo Leardini.