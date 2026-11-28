Campione Elite 2026 Mattia Zerbini campione italiano di Footgolf: il sindaco di Novafeltria lo celebra

Stefano Zanchini: "Diventare Campione Italiano non è un caso ma il risultato di talento, di sacrificio, di allenamento, di passione"

È stato a lungo calciatore nelle squadre locali, Secchiano e Novafeltria in primis, con esperienza in D a Riccione quando era un giovane talento, poi è stato uno dei primi giocatori di Footgolf del Riminese. Mattia Zerbini si è laureato campione di Italia di questa disciplina sportiva, categoria Elite, a coronamento di un percorso fatto di tante sfide agonistiche. Inoltre, Mattia si spende in prima persona per la promozione del Footgolf, e per ampliare il bacino di utenti di questa disciplina sportiva, che si gioca sui campi da golf, ma senza mazze e con i palloni da calcio al posto delle tradizionali palline. Questa mattina (28 novembre) Zerbini è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Stefano Zanchini e dal presidente del consiglio comunale, Lorenzo Cantori. Zanchini ha celebrato così il neo campione di Italia. "Diventare Campione Italiano non è un caso ma il risultato di talento, di sacrificio, di allenamento, di passione. Il Footgolf è uno sport giovane, che unisce calcio e golf, che unisce tecnica, precisione e divertimento. Mattia lo ha portato al massimo livello nazionale diventandone ambasciatore e facendo conoscere questa disciplina che si gioca nei campi da golf anche a chi non la conosceva”.

"Sono sempre di più gli atleti giovani e non più giovani che si avvicinano a questa disciplina e che porta a giocare nei campi di tutta Italia. - sottolinea il primo cittadino - Mattia si è anche dichiarato pronto a far conoscere meglio il Footgolf anche con dimostrazioni e prove direttamente sui campi da golf a noi vicini quali quello di Villa Verucchio e di San Giovanni in Marignano. Ancora grazie a Mattia, siamo orgogliosi di te, complimenti Campione".