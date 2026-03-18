Maturità, record di partecipanti per i Cento Giorni riccionesi: 10.000 studenti da tutta Italia

"Tutto senza impattare sull’ambiente, grazie alla compensazione di oltre 5 mila kg di plastica, trasformate in biocarburante"

Sono stati un successo i Cento Giorni riccionesi che, in quattro giornate di eventi (ludici e culturali), hanno visto numeri record. Oltre 10mila studenti partecipanti (di cui 9mila partecipanti alle serate del Cocoricó), provenienti da tutta Italia. Sono state infatti 13 le regioni coinvolte nell’iniziativa (per un totale di 89 città aderenti), più di 23 le scuole legate al progetto e oltre 50 i dj che hanno animato le serate tra viale Ceccarini e il Cocoricò a Riccione. "Tutto senza impattare sull’ambiente, grazie alla compensazione di oltre 5 mila kg di plastica, trasformate in biocarburante", evidenziano gli organizzatori.

Coinvolte anche le associazioni “Dico no alla Droga”, “Scarpetta Rossa”, “Circolando” e “Unità di Strada”, durante le serate degli eventi, sensibilizzando gli studenti contro la droga, la violenza sulle donne e l’importanza di guidare in sicurezza senza mettersi al volante dopo aver bevuto (fornendo anche etilometri in maniera anonima e gratuita). Durante l’evento culturale “Cento Giorni x Binance” è stato dedicato anche un momento in memoria delle vittime della tragedia di Crans Montana, osservando un minuto di raccoglimento.

“L’obiettivo per l’anno prossimo è rimettersi subito a lavoro per rendere l’evento ancora più grande e soprattutto istituzionale, potenziando le iniziative culturali”, dichiarano gli organizzatori dell’evento, che già guardano all’edizione 2027.