Max Cavallari tra selfie e sorrisi al Bosco di Luce di Cattolica

L’attore de I Fichi d’India visita Cattolica e partecipa agli eventi natalizi in attesa del Capodanno diffuso

Il weekend prima di Natale ha acceso ancora di più il Bosco di Luce a Cattolica. La Regina prosegue con gli appuntamenti dedicati alla festa più dolce dell'anno: una passeggiata magica lungo un sentiero di velluto rosso, punteggiato di abeti illuminati, sotto un cielo di luci tra un’elegante Serra dei sogni. Tanti gli eventi e le suggestioni fino al 6 gennaio. Domenica 21 dicembre una sorpresa per cittadini e turisti. A passeggiare tra le installazioni natalizie, in un viale frequentatissimo di cittadini e turisti, anche l'attore e comico Max Cavallari che, con l'indimenticato Bruno Arena, ha dato vita ad una delle coppie comiche più famose dello spettacolo italiano: I Fichi d'India. Assieme al presentatore e direttore artistico Andrea Prada, Max ha ammirato Cattolica in versione natalizia senza negarsi a giochi e selfie con i fan.

Cattolica guarda anche al Capodanno, evento che sarà più unico che raro: alla corte della Regina ci saranno infatti. le tre radio più ascoltate. Radio Bruno, Radio Gamma e Radio Sabbia animeranno il San Silvestro diffuso cattolichino. Tre spazi in altrettante piazze intratterranno cittadini e turisti in attesa del 2026.

Piazzale I Maggio, viale Bosio e Piazzale Roosvelt. Tutta la città farà festa fin dal pomeriggio con musica ed eventi rendendo Cattolica un contenitore unico di divertimento.