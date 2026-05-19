Maxi impianto industriale a San Martino in Venti, il Comune di Rimini dice no

Avs appoggia la scelta di palazzo Garampi: "vincoli paesaggistici, fragilità idrogeologica ed una ricchissima biodiversità da tutelare"

Alleanza Verdi Sinistra Rimini esprime soddisfazione per la valutazione negativa, effettuata dall'amministrazione comunale riminese, in merito al progetto di un impianto industriale, a San Martino in Venti, con 200 batterie per stoccare l'energia. "Il tema della stabilizzazione dell' energia è un tema attuale e un'esigenza tecnica da tenere in considerazione, ma un impianto delle dimensioni di quello proposto risponde soprattutto a logiche di produttività e risparmio nella realizzazione dell'opera mettendo in secondo piano l'interesse collettivo", scrivono gli esponenti di Avs, che plaudono invece al progetto delle comunità energetiche: due operative a Rimini e Riccione, una terza invece verrà realizzata in Alta Valmarecchia: "Una delle caratteristiche delle comunità energetiche rinnovabili è proprio quella di ottimizzare e orientare i consumi in fasce orarie di alta produzione, un lavoro che va appunto nella direzione della stabilizzazione della rete". Tornando invece al progetto bocciato per San Martino in Venti, Avs sottolinea che il sito indicato per la realizzazione sia "con vincoli paesaggistici, con fragilità idrogeologica ed una ricchissima biodiversità che non si può rischiare di compromettere con l'ennesima grande opera non necessaria".