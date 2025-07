Maxi incendio a Pesaro nella zona industriale: colonna di fumo nero visibile per km

La densa colonna nera di fumo è stata avvistata anche sulla spiaggia di Rimini

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio (sabato 12 luglio) a Pesaro, in un'azienda che si occupa della raccolta e del trattamento di carta, ferro e metallo, situata nella zona industriale, nei pressi del casello autostradale. I Vigili del Fuoco di Pesaro e Fano, affiancati dai colleghi di Cattolica e Rimini, sono intervenuti in via Fornace Vecchia, per domare le fiamme, che hanno sprigionato un'alta nube nera di fumo, avvistata per km, anche dai tanti bagnanti che hanno affollato le spiagge di Rimini e Riccione. La zona è stata transennata per interdire l'accesso alle persone e per permettere ai Vigili del Fuoco di svolgere le operazioni di spegnimento dell'incendio.