Indagini Finanza e Dda Maxi inchiesta antidroga, 35enne rigetta accuse: "Non spacciavo, ma compravo droga per me"

Uno degli indagati dell'inchiesta che ha portato a sequestri per oltre 16 milioni di euro ha respinto le accuse durante l'interrogatorio di garanzia

Una recente inchiesta della Guardia di Finanza e della Dda di Bologna ha portato a sequestri per oltre 16 milioni di euro e al coinvolgimento di 35 persone nelle indagini. Tra queste c'è un 35enne originario di Cervia, che ieri (28 ottobre) è stato sentito nell'interrogatorio di garanzia. Il giovane, difeso dall'avvocato Nicolas Cicchini, è accusato di aver partecipato al traffico illecito di stupefacenti e di aver fatto parte dell'associazione contestata dagli inquirenti. Accuse che ha respinto davanti al giudice, spiegando di aver avuto contatti con altri indagati, nel periodo oggetto delle indagini, in quanto affetto da tossicodipendenza e quindi alla ricerca di droga per uso personale. La difesa, che ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere (attesa la decisione del gip), sostiene la totale estraneità del 35enne ai fatti contestati. Secondo il legale, infatti, le perquisizioni avrebbero semplicemente portato al sequestro di un quantitativo modesto di cocaina, custodita in casa, e di 50 euro in contanti nel portafoglio, mentre nell'auto del giovane non ci sarebbe stata traccia né di droga, né di doppi fondi, un espediente usato per poter trafficare lo stupefacenti. A collegarlo agli altri indagati sarebbero soltanto alcuni contatti telefonici.