Maxi intervento sull'acquedotto a Marina Centro: il cantiere aspetta però la fine del Sigep

Le modifiche alla circolazione dal 26 gennaio al 28 febbraio

"Garantire un servizio idrico sempre più efficiente, ridurre le perdite di rete e mettere in sicurezza la viabilità cittadina durante fenomeni atmosferici intensi". Hera annuncia così gli obiettivi principali degli interventi che interesseranno nelle prossime settimane l’area di Marina Centro a Rimini.

I lavori, interamente progettati ed eseguiti dalla Multiutility, puntano a risolvere due criticità attraverso soluzioni mirate. Da un lato, il rinnovo delle condotte nelle vie Destra del Porto e Rodi, unito a una nuova valvola regolatrice, permetterà una gestione intelligente della pressione idrica: questa tecnologia innovativa riduce infatti il rischio di rotture e perdite, assicurando ai residenti e alle attività una fornitura d'acqua costante.

Dall'altro lato, la messa in sicurezza del sottopasso Savonarola prevede la sostituzione delle vecchie griglie con sistemi di drenaggio più efficienti riducendo le criticità sulla viabilità in caso di eventi meteo.

Dopo aver completato i primi lavori notturni a gennaio presso la rotatoria del Ponte della Resistenza, la nuova fase operativa scatterà dopo il Sigep, dal 26 gennaio e proseguirà fino al 28 febbraio. In questo intervallo di tempo si procederà parallelamente con la posa dei nuovi tubi in via Destra del Porto e con il rifacimento dei sistemi di scolo del sottopasso.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la viabilità subirà alcune modifiche temporanee. Per 30 giorni, i tratti di via Destra del Porto e via Savonarola tra il ponte della Resistenza e via Ravegnani saranno chiuse al traffico. Per aggirare il cantiere, i veicoli verranno indirizzati attraverso un sistema di deviazioni segnalate sul posto che coinvolgerà le vie Graziani, Rodi, Principe Amedeo e Perseo.