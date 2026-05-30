Maxi operazione nazionale contro droga e armi: a Rimini 13 arresti e 20 kg di droga sequestrati

L’attività ha rafforzato i controlli nelle zone più sensibili del territorio, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, anche tra i minori

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi.

L’attività ha rafforzato i controlli nelle zone più sensibili del territorio, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, anche tra i minori. L’operazione, di rilevanza nazionale, è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, e ha portato all’arresto di 1335 persone, di cui 31 minorenni, e alla denuncia in stato di libertà di 2358 soggetti, tra cui 142 minori.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga, tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettile e numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, con il rinvenimento di 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati nei quartieri cittadini e nelle vicinanze dei locali notturni, aree in cui si registra un maggiore consumo di sostanze stupefacenti.

Gli esiti dell'operazione a Rimini

A livello locale sono state arrestate 16 persone, di cui 3 minorenni, e ne sono state denunciate in stato di libertà 35, tra cui 9 minori. È stata inoltre sequestrata una pistola Beretta calibro 6.35.

Notevole anche il quantitativo di droga sequestrato dagli investigatori della Squadra Mobile: 66,38 grammi di cocaina, 7.366,00 grammi di hashish e 11.153,80 grammi di marijuana.