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Maxi operazione Polizia: sgominata banda, pianificavano assalto a portavalori in autostrada

Al blitz hanno partecipato anche uomini della Questura di Rimini

A cura di Riccardo Giannini Redazione
19 marzo 2026 15:23
Maxi operazione Polizia: sgominata banda, pianificavano assalto a portavalori in autostrada - Foto Ansa
Foto Ansa
Rimini
Cronaca
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Blitz della Polizia in un casolare nel Modenese, dove un’operazione delle forze dell’ordine ha sgominato una banda formata da malviventi di origine foggiana, che pianificavano l'assalto a un portavalori in autostrada, tra l'Emilia e la Romagna. Il blitz è scattato a Vignola e ha portato all’arresto di 14 persone. Durante l’intervento un agente è rimasto ferito. Nell’area sono state sequestrate numerose armi automatiche. Le indagini sono coordinate dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Al sopralluogo hanno partecipato anche le squadre mobili di Modena, Bologna, Chieti e Rimini, impegnate negli accertamenti per ricostruire nel dettaglio il piano dell’assalto e le responsabilità del gruppo.

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