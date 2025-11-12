"Medici denigrati da quei manifesti", Marcello all'attacco. La Regione ammette: "Useremo toni più inclusivi"

Fascicolo sanitario elettronico, polemiche sullo slogan della campagna “Digitale facile”

La campagna regionale “Digitale facile”, ideata per promuovere l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, finisce al centro delle polemiche per lo slogan scelto: “Devi cambiare il tuo medico? Lo puoi fare facilmente utilizzando il fascicolo sanitario elettronico”. I manifesti, comparsi nelle province di Rimini e Modena, hanno sollevato le perplessità del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata alla Giunta, sottoscritta anche dalla collega Marta Evangelisti.

"Pubblicizzare il fascicolo sanitario elettronico è certamente utile, ma farlo in questo modo è fuori luogo e denigratorio", ha dichiarato Marcello. "Il messaggio rischia di trasmettere l’idea che cambiare medico sia una procedura ordinaria o addirittura consigliabile, sminuendo il valore del rapporto di fiducia e continuità che rappresenta uno dei pilastri della medicina di base".

La campagna, gestita dalla direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni nell’ambito del Pnrr, ha suscitato anche la risposta della sottosegretaria regionale Manuela Rontini. Secondo Rontini, "si è usato un linguaggio semplice per raggiungere persone che hanno bisogno di essere sensibilizzate sui temi del digitale, in particolare cittadini stranieri o con difficoltà linguistiche".

La sottosegretaria ha inoltre precisato che "il cambio di medico è usualmente una situazione molto gravosa per il cittadino, che si verifica per eventi esterni come il pensionamento del medico o un cambio di residenza", e ha confermato che la campagna è ormai in esaurimento, aggiungendo che in futuro si porrà maggiore attenzione all’uso di toni più inclusivi.

Nonostante le spiegazioni, Marcello si è detto insoddisfatto della risposta e ha annunciato un accesso agli atti per conoscere i costi della campagna.