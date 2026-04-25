"Medici e infermieri hanno amato nostro figlio": le toccanti parole della famiglia del 12enne morto a Pennabilli

Raccolti oltre 4000 euro durante il funerale, donati all'ospedale Infermi

La famiglia di Matteo Brandimarti, il ragazzino 12enne deceduto a seguito di un tragico incidente nella spa dell'hotel "Il duca" di Pennabilli, ha donato oltre 4000 euro all'ospedale Infermi di Rimini. È il denaro raccolto durante il funerale del piccolo, tenutosi nei giorni scorsi. Come riporta Il Resto del Carlino, queste le parole dell'Ausl nella lettera di ringraziamento: "La ringraziamo di cuore anche a nome della Direzione Aziendale e dei professionisti sanitari per la donazione destinata al reparto di Rianimazione in memoria di Matteo. Il suo sostegno e la sua collaborazione ci permettono di impegnarci per migliorare la qualità del servizio e rendere l’ambiente sempre più a misura di persona”.

Queste invece le toccanti parole della famiglia: "Non so dove si trovino le parole per ringraziare chi ti stringe la mano mentre il mondo ti crolla addosso. So solo che, mentre il cuore di nostro figlio si fermava, ho sentito battere il vostro. Voglio dirvi grazie. Grazie per essere stati l’abbraccio che ci ha impedito di cadere e per aver onorato la memoria di nostro figlio con una generosità che ci ha commossi. Ogni centesimo raccolto per il reparto di Rianimazione di Rimini è una promessa di vita che facciamo a chi soffre ancora. Quegli angeli tra le macchine e il silenzio. In quel reparto, dove il tempo si ferma e il respiro è un filo sottile, abbiamo incontrato degli Angeli. Voglio che lo sappiate: i medici e gli infermieri di Rimini non hanno solo svolto un lavoro, hanno amato nostro figlio. Lo hanno accudito con una devozione che travalica il dovere, permettendo che la sua bellezza non andasse perduta, ma diventasse un dono per il mondo”.

Intanto, nel pomeriggio, a San Benedetto sarà celebrata una messa a suffragio di Matteo, nella Chiesa di San Pio X.