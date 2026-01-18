Pietracuta, Medicina amara: i rossoblù cedono 3-0

Per il Pietracuta rimpianti per un gol annullato sullo 0-0 e per un palo sull'1-1

Medicina Fossatone - Pietracuta 3-0

MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Cavina, Ferretti (25' st Montalbani), Fini, Mazza, Ballanti, Rimini (39' st Nanetti), Suarez (5' st Bovo), Amaducci (35' st Fridhi), Selleri, Lanzoni (29' st Valente). A disp.: Farina, Tumminelli, Di Pasquazio, Fridhi, Giorgioni. All.: Assirelli.

PIETRACUTA: Amici, Giocondi, Faeti, Mani, Pasolini, M.Cevoli, Sapori (22' st Contadini), Capicchioni, Osayande, Lazzari (41' st Proverbio), Zannoni (12' st Bernardi). A disp.: Giardini, Valli Casadei, Fabbri. All.: R.Cevoli.

ARBITRO: Ferrini di Cesena.

RETI: 45' pt Amaducci, 8' st Rimini, 49' st Fini.

AMMONITI: Osayande, Ferretti, Mani.

MEDICINA FOSSATONE Il Pietracuta cede 3-0 al forte Medicina Fossatone. Ritmo, occasioni e una rete in un primo tempo che premia, ad un passo da duplice fischio, il Medicina Fossatone. La prima occasione è proprio per i padroni di casa e arriva dopo appena 20”: il cross di Lanzoni è preciso per l’accorrente Suarez che in spaccata chiama Amici al miracolo. Dopo 4’ risponde il Pietracuta con la prima conclusione nello specchio di porta, ma il tiro di Osayande è debole e Aversa blocca in due tempi. Al minuto 23 gli ospiti ci prova da sviluppi di corner ma il tiro di Mani termina a lato di poco. Si sbloccherebbe il risultato, al 25’, in favore del Pietracuta, ma l’arbitro ferma tutto per il fuorigioco di Lazzari che riceve il pallone oltre la linea difensiva dopo un autentico miracolo di Aversa. Il MediFossa avrebbe la chance di segnare subito, in contropiede, ma pecca in precisione e non riesce a creare problemi ad Amici. Torna a crescere il Medicina che prima crea una chance clamorosa, al minuto 36, quando Lanzoni, dall’interno dell’area di porta, apre troppo il piatto del piede e il pallone sfiora il palo alla sinistra di Amici. Ad un passo dall’assegnazione del recupero, il vantaggio dei giallorossi: Amici è ancora una volta miracoloso sul colpo di testa di Ballanti, ma Amaducci è micidiale sulla respinta e manda i suoi al riposo in vantaggio di una rete.

Nella ripresa parte forte il Pietracuta e, dopo appena quattro minuti, sfiora il pareggio da corner: l’incornata di Cevoli colpisce l’incrocio dei pali ad Aversa battuto. Passano altri quattro minuti e il MediFossa raddoppia: Ferretti trova tra le linee Amaducci che manda in porta Rimini, lucido e freddo nel battere Amici da posizione leggermente defilata. Crea ancora il Medicina ma senza trovare la porta: prima Lanzoni, ben trovato dall’imbucata di Selleri, calcia alto (61’) poi Fini incrocia troppo da posizione defilata (65’). Al 68’ è invece Amici ad opporsi a Lanzoni, ancora trovato da un onnipresente Selleri. Torna a farsi vedere il Pietracuta col neo-entrato Contadini, ma Aversa compie il miracolo sulla conclusione da oltre i 20 metri. I ritmi si alzano, gli ospiti provano a tornare in partita ma Cevoli, da corner, colpisce un altro legno: questa volta è palo (74’). Si alzano i ritmi, calano le occasione e si arriva in fretta al novantesimo. Nel recupero arriva il tris: Amici devia sulla traversa il tiro di Fridhi e sul pallone vacante è Fini il più lesto ad insaccare e chiudere la partita.