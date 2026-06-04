Medico riminese aggredito nel parcheggio assieme al fratello: l'ira di un 33enne, che finisce a processo

L'uomo sarà processato a partire dall'8 ottobre

Un 33enne della Macedonia del Nord, difeso dall'avvocato Franco Ferrini, sarà processato dal prossimo 8 ottobre, a seguito di fatti che hanno coinvolto un medico riminese di 27 anni e il fratello di 21, entrambi costituitisi parte civile con gli avvocati Cinzia Bonfantini e Maurizio Voltolini. La vicenda è avvenuta l'11 agosto del 2023 nel parcheggio di un supermercato in via Flaminia a Rimini: secondo quanto ricostruito dalla Procura, il medico e il fratello stavano uscendo dal parcheggio, a bordo della loro vettura, guidata dal più giovane, quando sopraggiunse il 33enne, al volante di una Jaguar. Quest'ultimo viaggiava sulla Flaminia in direzione Riccione-Rimini ed eseguì la svolta a sinistra per entrare nel parcheggio. A suo dire, però, l'auto dei fratelli riminesi non gli aveva lasciato spazio sufficiente per effettuare la manovra. Da qui i fatti al vaglio degli inquirenti: il 33enne avrebbe abbassato il finestrino per insultare pesantemente il 27enne e il 21enne, poi sarebbe passato ai fatti. Utilizzando un coltellino e sferrando un primo colpo, avrebbe rotto il finestrino, poi avrebbe iniziato a sferrare fendenti, graffiando il braccio del 21enne. Infine avrebbe afferrato gli occhiali del medico, gettandoli a terra, prima di terminare con uno schiaffo all'orecchio del più giovane dei fratelli. Una volta lasciato il parcheggio sulla sua Jaguar, sarebbe inoltre tornato poco dopo con altri tre uomini, mentre i due malcapitati erano rimasti barricati in auto, facendo pesanti minacce, prima di riallontanarsi per l'arrivo della Polizia. A seguito delle indagini la denuncia: il 33enne, nel processo, dovrà rispondere di danneggiamento, lesioni personali e minacce aggravate.