Meeting Music Contest: scelti i cinque finalisti dopo la serata sold out all’Hobos’ di Rimini

Gli otto artisti selezionati si sono esibiti dal vivo davanti alla giuria coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del MEI, e Otello Cenci, responsabile degli spettacoli del Meeting di Rimini

Hobos’ di Rimini strapieno per la prefinale di audizioni del Meeting Music Contest 2026, il concorso musicale promosso dal Meeting per l’amicizia fra i popoli e dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Gli otto artisti selezionati si sono esibiti dal vivo davanti alla giuria coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del MEI, e Otello Cenci, responsabile degli spettacoli del Meeting di Rimini che alla conclusione, dopo una serata di altissima qualita’ nella proposta sia musicale che dei testi, di grande spessore, si e’ cosi’ espressa: suoneranno alla finale di sabato 22 agosto al Meeting di Rimini la band dei Margine di Pesaro, il cantautore Dirlinger di Cattolica, la band di Lisandro e Lo Stretto Superfluo , sempre di Pesato, e il cantautore romano Francesco Rainero. Per il pubblico il voto e’ andato all’esordiente Benedetta Perozzi da Bologna. I cinque si esibiranno cosi in finale sabato 22 agosto alle Piscine Ovest della Fiera di Rimini al Meeting dell’Amicizia tra i Popoli con ospite dal vivo il cantautore Giovanni Caccamo che sara’ anche Presidente di Giuria. Chi vince si esibira’ al Mei 2026 di Faenza sabato 3 ottobre prossimo.

La finale si svolgerà in una giornata particolarmente significativa per la manifestazione, quella della visita di Papa Leone XIV, e sarà presieduta dal cantautore Giovanni Caccamo.

Tra gli ospiti presenti all’Hobo’s di Rimini ieri sera da segnalare il cantautore rock Davide Amati, vincitore della scorsa edizione, e il dj producer Max Monti.

Giunto alla sua sesta edizione, il Meeting Music Contest si è affermato come uno spazio dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di giovani artisti e band emergenti. Promosso dal Meeting e dal MEI, il contest intende offrire un’occasione concreta di crescita artistica, confronto e visibilità, mettendo in dialogo il mondo della musica indipendente con l’esperienza culturale del Meeting.

Il concorso invita i partecipanti a misurarsi con il tema del Meeting 2026, “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, attraverso un brano inedito. La sfida è raccontare, con il proprio linguaggio musicale, se e come questa forza capace di muovere il mondo possa ancora essere una chiave per leggere la realtà e viverla pienamente: un amore che non annulla le differenze ma le valorizza, che non immobilizza ma rimette in cammino persone, relazioni e società.

Gli artisti e i brani che saliranno sul palco della finale di sabato 22 agosto sono:

Benedetta Perozzi con Batte, Dirlinger con L’uomo in me, Francesco Rainero con Umano Amore Mio. Lisandro e Lo Stretto Superfluo con Canzone per mio figlio e i Margine con Padroni e Perdenti. A tali brani si aggiungera’ una cover scelta da ognuno dei cinque interpreti.

Il vincitore del Meeting Music Contest 2026 riceverà un articolato pacchetto di premi pensato per sostenere concretamente il proprio percorso musicale: un’esibizione al MEI 2026 sabato 3 ottobre a Faenza, la registrazione professionale di un singolo, la distribuzione digitale attraverso MEI/Materiali Musicali e The Orchard, attività di ufficio stampa e promozione radio, televisiva e social, oltre ad altri riconoscimenti messi a disposizione dai partner del concorso.

Con il Meeting Music Contest, il Meeting di Rimini rinnova la propria attenzione ai linguaggi dei giovani e alla musica come luogo privilegiato di creatività, dialogo e ricerca di significato.