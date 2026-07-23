Mercato Coperto, parte servizio di vigilanza. E il Comune rifà gli spazi pescheria con quasi 4 milioni

In arrivo un intervento di riqualificazione da 3,7 milioni, già investiti 400.000 euro

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dei servizi igienici pubblici interni al Mercato Coperto di Rimini, un intervento che fa parte del "pacchetto" di interventi di riqualificazione a cui ha dato il via libera palazzo Garampi, dopo essere subentrato nella gestione diretta della struttura. L'investimento è stato di 50.000 euro per il completo rifacimento dei servizi igienici attraverso la sostituzione dei sanitari, la sistemazione dei rivestimenti delle porte e delle rubinetterie e il rifacimento delle linee impiantistiche. Negli ultimi due anni, riferisce l'amministrazione comunale, sono stati già investiti 400.000 euro: tra gli interventi già realizzati, la riqualificazione dell'area dedicata ai banchi dell'ortofrutta, la manutenzione straordinaria delle canaline e degli scarichi della pescheria, il rifacimento del manto impermeabile di copertura e il miglioramento della sicurezza antincendio del piano seminterrato. La riqualificazione proseguirà con un investimento di 3,7 milioni per l'area pescheria: gli spazi saranno completamente rinnovati, nel rispetto però delle caratteristiche storiche e architettoniche del Mercato Coperto.

Dal 1° agosto invece prenderà il via il nuovo servizio di vigilanza, annunciato nell'ambito del progetto degli hub urbani. "Il servizio interesserà in particolare l'area del Mercato Coperto e le zone limitrofe, con l'obiettivo di rafforzare il presidio del territorio, contribuire alla sicurezza e migliorare ulteriormente la vivibilità di uno dei principali luoghi di commercio e socialità del centro storico", evidenzia l'amministrazione comunale. Fa eco l'assessore Magrini: "Rafforziamo anche il presidio dell'area con il nuovo servizio di vigilanza, nella convinzione che qualità degli spazi, servizi e sicurezza siano elementi strettamente collegati per valorizzare uno dei luoghi simbolo del centro storico".