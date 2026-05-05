Mercoledì di maltempo: nel corso del 6 maggio, possibili rovesci o temporali sul Riminese
Allerta gialla su tutto il nostro territorio
La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per criticità temporali che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende il Comune di Rimini.
Per la giornata di mercoledì 6 maggio sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale di forte intensità, che partiranno dal settore appenninico e dalle province centro-occidentali dell'Emilia Romagna, in estensione al resto del territorio dalla seconda parte di giornata.
Nel dettaglio, si legge su Centro Meteo Emilia Romagna, le piogge partiranno tra la notte e la mattina di mercoledì 6 maggio, sull'Emilia centro-occidentale, in forma di rovescio o temporale, con maggior intensità sulle aree appenniniche. Nel riminese piogge più deboli o sparse. Dopo una pausa, in giornata formazione di temporali sull'appennino romagnolo, con sconfinamenti verso la pianura. Fenomeni in esaurimento in serata.
Tornando all'allerta gialla, le precipitazioni previste possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d’acqua ad alimentazione di crinale in particolare sul settore centrale della regione.