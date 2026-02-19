Merenda negata a un bimbo di 5 anni: padre e nonno prendono a pugni il bagnino

I due turisti sono a processo per lesioni

Padre e figlio di nazionalità belga sono a processo a Rimini a seguito di una lite scoppiata, in un pomeriggio dell'estate 2023, sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina. I due, difesi dagli avvocati Silvia Nicolini e Chiara Drudi, sono accusati di lesioni verso il titolare di uno stabilimento balneare. I primi accertamenti sul posto furono fatti dalla Polizia. La lite nacque in quanto un bimbo di 5 anni, figlio e nipote dei due imputati, si era avvicinato a un banchetto, all'interno dello stabilimento balenare, in cui venivano distribuiti ai più piccoli pane e nutella. Quando il bagnino si accorse che il bambino non era cliente, lo rincorse per portargli via la merenda, secondo quanto denunciato dai familiari, accorsi sentendo il pianto del piccolo. Nonno e padre del piccolo iniziarono a discutere con il bagnino che denunciò poi di essere stato aggredito. Da qui il processo, che è stato aggiornato al prossimo mese. Nel contempo anche la mamma del bambino e lo stesso nonno hanno denunciato l'imprenditore, accusato in particolare di aver spinto la donna, all'epoca incinta, facendola cadere. La denuncia è ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria.