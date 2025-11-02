Merighi inguaia il Tropical Coriano: Sasso Marconi, tre punti d'oro per la salvezza (0-2)

Con un gol per tempo passano i bolognesi: Tropical poco pericoloso in avanti

Sasso Marconi - Tropical Coriano 0-2

SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Gobbo, Gamberini (23' st Prasso), Tarozzi, Cinquegrana, Merighi (47' st Zanini), Galassi (36' st Armaroli), Leonardi (23' st Mazia), Geroni, Pirazzoli (41' st Marra). A disp.: Albieri, Bonfiglioli, Apicella, Ghebreselassie. All.: Farneti.

TROPICAL CORIANO: Pollini, Moricoli (1' st Bellavista), Cannino (1' st Enchisi), Danieli, Anastasi, Rossi (33' st Carnesecchi), Pasquini (14' st Scarponi), Franco, Pacchioni, Vinci (1' st Barbatosta), Omokaro. A disp.: De Gori, Pungelli, Brisku, Bartoli. All.: Scardovi.

ARBITRO: Fresu di Sassari.

ASSISTENTI: Longobardi e Materozzi di Arezzo.

RETI: 20' pt Merighi.

AMMONITI: Danieli, Rossi, Pollini, Bellavista, Pirazzoli.

SASSO MARCONI Il Tropical Coriano inciampa al Carbonchi di Sasso Marconi, subendo il sorpasso in classifica degli avversari, ora a +1. Per i ragazzi di mister Scardovi è il secondo k.o. consecutivo. Parte meglio la squadra locale, al 9' percussione di Barattini che serve in area Pirazzoli, il tiro viene deviato dalla difesa in angolo. Al 20' Sasso Marconi in vantaggio: slalom di Pirazzoli che scarica fuori area per Merighi, la botta di destro viene toccata da Pollini in tuffo, ma si insacca ugualmente. Al 38' il Tropical sfiora il pari, fermato da una prodezza di Celeste: Moricoli da sinistra crossa lungo sul secondo palo, Pacchioni si avvita e indirizza di testa la palla verso l'angolo basso, Celeste in tuffo dice no. Al 42' il Tropical sbaglia un disimpegno, Leonardi serve Pirazzoli che spreca il contropiede, calciando alto. Nella ripresa la prima occasione è ancora per la squadra di casa: al 64' Pirazzoli se ne va di forza, vincendo un contrasto con Omokaro, ma davanti a Pollini apre troppo il piatto e la palla termina a lato. Scardovi prova a cambiare volto alla sua squadra, inserendo anche Scarponi, ma il Tropical non si rende mai pericoloso e subisce nel finale il raddoppio: Armaroli sfrutta un assist dell'ex di turno Prasso, si infila in area e trafigge Pollini sul primo palo.