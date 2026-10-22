Allerta anche a Rimini Messaggi allarmistici sulla chat, scuole sorvegliate ma nessuna criticità: solo qualche assenza tra i banchi

In alcune classi registrato un 10% di assenti, con famiglie che hanno preferito tenere i figli a casa dopo i messaggi circolati sugli smartphone

Nessun allarmismo, ma è stata comunque avviata un'attività di monitoraggio e controllo per prevenire eventuali criticità. Due giorni fa il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si era mosso in prima persona, rassicurando la cittadinanza sulla vigilanza nelle scuole, il tutto dopo alcuni messaggi che, stile Catena di Sant'Antonio, sono circolati sugli smartphone, in cui si preannunciavano disordini e violenze negli istituti scolastici anche della città di Rimini. In campo sono scesi Carabinieri e poliziotti, anche in borghese. Nessun problema è stato riscontrato. Ma qualche famiglia ha preferito tenere i propri figli a casa, come confermato al Resto del Carlino dalla direzione dell'Itts Da Vinci-Belluzzi: la percentuale è di un 10% di assenti per classe. La stessa registrata al Giulio Cesare-Valgimigli. Il preside ha lamentato un eccessivo allarmismo causato dai messaggi. Le lezioni si sono comunque svolte regolarmente ovunque.