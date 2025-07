Meteo: ancora un weekend di grande caldo, poi il break e il ritorno delle piogge

Il modello europeo Ecmwf indica sei giorni di break dal caldo intenso

Ancora 4 giorni di grande caldo, poi si cambia. Sul riminese ancora massime abbondantemente sopra i 30° oggi (giovedì 3 luglio) e per l'intero weekend. Domenica in particolare nell'entroterra il caldo torrido (umidità bassa, temperature alte anche nelle ore serali e notturne) si farà sentire, a causa dei venti di Libeccio. Poi si cambia: tra la fine di domenica 6 luglio e la mattinata di lunedì 7 luglio è atteso l'arrivo di una perturbazione, che porterà temporali e rovesci sparsi, ma soprattutto un calo termico. Martedì 8 e mercoledì 9 luglio sono possibili ulteriori piogge in mattinata, poi tornerà l'alta pressione. Al momento, secondo gli spaghi "Ensemble" del modello europeo Ecmwf, le temperature, tra l'8 e il 10 luglio, si porteranno sotto la media 1991-2020, mentre saranno in media l'11 luglio. Dal 13 luglio è altamente probabile un ritorno a condizioni fortemente sopramedia.