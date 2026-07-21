Meteo Rimini oggi: allerta arancione per temporali e gialla per criticità idrogeologica

Per la giornata di oggi martedì 21 luglio sono previsti temporali forti

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per criticità temporali e “gialla” per criticità idrogeologiche che riguarda anche l’area di riferimento B2 che ricomprende il Comune di Rimini.

Per la giornata di oggi martedì 21 luglio sono previsti temporali forti in formazione dai settori appenninici con estensione alle aree di pianura con probabili effetti e danni associati, probabilmente di maggior rilievo ed intensità sul settore centro orientale della regione. Lungo tutta la fascia collinare e montana, soprattutto quella centro-orientale, nel pomeriggio saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frane su versanti particolarmente fragili. Nelle zone interessate dai fenomeni sono possibili rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico ed allagamenti nei centri abitati. Per la giornata di domani mercoledì 22 luglio non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia non si escludono fenomeni temporaleschi residui nelle prime ore della giornata e ventilazione forte (50-61 km/h) da nord-est sul settore costiero durante la mattinata.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove si trova l’allerta meteo regionale completa e i consigli utili su come comportarsi in caso di temporale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it