Meteo Tsunami a Rimini? Il meteorologo: "Non proprio e non è un'onda improvvisa"

Federico Antonioli di Meteo Fed Mare e Costa: "Evento marino molto significativo quello del 5 ottobre scorso, ma giusto fare delle precisazioni"

"È molto affascinante parlando di Meteo Tsunami, quello che generalmente viene chiamato Marrobbio, ma questo termine capisco che faccia meno enfasi. Però bisogna fare delle precisazioni su quanto avvenuto il 5 ottobre scorso sulla costa". Federico Antonioli di Meteo Fed Mare e Costa è stato tra i primi divulgatori meteo a porre l'attenzione sul fenomeno della mareggiate.

"È stato un evento marino costiero molto significativo, ma non si può parlare di onda improvvisa. Improvvisa rispetto a che cosa? Era previsto da giorni, sia che facesse maltempo, con forti raffiche di vento, e che quindi l'evento potesse essere significativo in presenza di alta marea atmosferica. Non è stata un'onda anomala improvvisa, ma un evento che si è risolto in 3-4 ore, della durata di 3-4 ore, non una variazione improvvisa della campo di pressione che ha prodotto un rapido innalzamento e successivo abbassamento dell'onda", precisa Antonioli, che aggiunge: "C'è stato il transito di una bassa pressione, un'intensificazione dei venti di bora, oltre 100 km/h al largo e sono state prodotte onde alte mediamente di 3 metri, ma con massimo di onda al largo di 5,7 metri. Questo contesto più alta marea ha prodotto un un livello del mare di 124 cm sopra il medio-mare".

Non si può inoltre parlare di marea ordinaria: "L'unica marea è quella astronomica. Abbiamo il livello del mare che è somma della componente marina, di quella meteorologica e della marea astronomica. Inoltre l'onda non è lunga, ma alta, si è propagata per la costa per il rapido innalzamento del livello del mare".

E tornando all'evento del 5 ottobre, per l'occasione, spiega Antonioli, "si è registrato al largo sul mare un valore di pressione di 1005 Hectopascal: non è un valore particolarmente eccezionali. Abbiamo avuto basse pressioni molto più profonde, andate sotto questa soglia, ad esempio tra il 22 e il 23 gennaio 2023. Il focus non è corretto: quello che è accaduto è che si è registrato un livello del mare di 124 cm, 90 cm indotti dalla componente meteorologica, cioè l'abbassamento di pressione e la forte ventilazione, e anche l'onda. Sono tre fattori che determinano la componente meteorologica. Il tutto sommato all'alta marea astronomica, ha prodotto l'evento in questione".