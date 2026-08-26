Collegamento Metromare con Rimini Fiera: obiettivo apertura fine 2029, cantiere al via tra febbraio e marzo 2027

Incontro tra Giannini (Pmr), l'assessore Morolli e i referenti del progetto

L'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli ha incontrato questa mattina (mercoledì 26 agosto) Stefano Giannini, amministratore unico di Pmr e i referenti del progetto del Metromare, per un aggiornamento sullo stato dei lavori della nuova tratta della linea, il collegamento dell'attuale tracciato con il Metromare. L'incontro arriva dopo il confronto avvenuto a fine luglio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove si stanno definendo alcuni aspetti amministrativi legati alla parte progettuale dell'opera. Nella riunione di oggi è stata confermata la tempistica di avvio del cantiere, fissata tra febbraio e marzo 2027, mentre prosegue la fase conclusiva della progettazione esecutiva. Una volta partiti i lavori, che si avvieranno dal lato Fiera, il cronoprogramma prevede circa 1000 giorni di cantiere.