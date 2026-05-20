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Metromare, il 21 maggio disagi previsti: servizio limitato alla tratta Rimini-Aeroporto

Dalle 15 alle 20 sospensione delle fermate da Marano a Riccione

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
20 maggio 2026 14:19
Metromare, il 21 maggio disagi previsti: servizio limitato alla tratta Rimini-Aeroporto - Metromare REPERTORIO
Metromare REPERTORIO
Rimini
Attualità
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Nella giornata di giovedì 21 maggio, per consentire lavori di manutenzione straordinaria al capolinea di Riccione, il servizio Metromare dalle 15 alle 20 verrà limitato alla tratta Rimini Station – Miramare Airport, con sospensione di tutte le fermate da Marano a Riccione Station.

L’ultima corsa da Rimini per Ceccarini Riccione Station partirà alle ore 14:00, mentre dalla stazione di Riccione l’ultima corsa in partenza sarà quella delle 14:26.

Si ricorda inoltre che, per ulteriori lavori di manutenzione precedentemente comunicati, fino a venerdì 22 maggio il servizio serale verrà sospeso anticipatamente alle ore 20:00 e riprenderà regolarmente alle ore 5:00 del giorno successivo.

Nella fascia oraria di interruzione del servizio sarà potenziato il collegamento di linea 11. Gli orari sono consultabili al seguente link: https://www.startromagna.it/infobus/metromare-sospensione-anticipata-del-servizio-dal-18-maggio/.

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