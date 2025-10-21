Metromare, Marcello attacca: "Troppe corse saltate negli orari di punta"

Il consigliere di Fratelli d'Italia: "Problemi anche per trasporto di monopattino e bici e per le obliteratrici"

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, interroga la giunta comunale di Rimini, chiedendo interventi per migliorare il servizio del Metromare. Marcello segnala per prima cosa alcune criticità legate al numero delle corse: "Nella fascia mattutina, dalle 7 alle 7.50, in direzione Rimini, alcune corse risultano saltate, con evidenti disagi per studenti e lavoratori". Inoltre il consigliere lamenta le troppo frequenti variazioni e sospensioni (generalmente per manutenzioni). La soppressione delle corse nelle ore di punta finisce così per provocare "sovraffollamento, con utenti ammassati, posti riservati occupati da bici e monopattini, rischio di cadute e pericolo infortuni". Sul punto il consigliere chiede di disciplinare il trasporto a bordo di bici e monopattini e quindi di aumentare le corse mattutine negli orari di punta, verificando anche "quanto persone giornalmente rimangono a terra" per posti esauriti a bordo dei mezzi. Altra questione riguarda la biglietteria: "Il nuovo sistema di biglietteria con Qr code è poco fruibile: unica obliteratrice in fondo, con tempi di convalida lunghi e rischio di sanzione se il controllore arriva prima della validazione". Inoltre "l'acquisto biglietti a bordo con carta di credito è limitato a una transazione per carta, penalizzando famiglie e gruppi". Serve quindi, a detta di Marcello, il riposizionamento delle obliteratrici multiple e un miglioramento della biglietteria. "Si garantisca anche l'obiettività dei controllori" attacca Marcello, in riferimento a chi è salito a bordo e ha dovuto attendere per validare il proprio biglietto.