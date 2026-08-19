Metromare, nelle ultime ore 54 verbali : in due sorpresi a usare il tracciato come pista per il monopattino

Nelle ultime settimane poco più di una dozzina di infrazioni tra monopattini, biciclette e pedoni sorpresi a transitare sul tracciato del Metromare

Nel solco della collaborazione con la Questura di Rimini, proseguono i controlli serali sul Metromare operati dai "verificatori" di FiFa Security e dal personale di verifica di Start Romagna, con il supporto delle Volanti di Polizia, impegnate nel presidio delle fermate. Ieri sera (18 agosto), su 20 corse controllate, sono stati 54 i verbali emessi e 4 le sanzioni riscosse sul posto. Sono stati, inoltre, elevati 2 verbali per accesso non autorizzato sul tracciato con monopattino, che portano a poco meno di 20 le infrazioni registrate complessivamente dall'entrata in vigore del protocollo d'intesa sottoscritto tra Start Romagna e la Polizia Provinciale. Le intrusioni accertate riguardano monopattini, pedoni e biciclette.

“Rinnoviamo il nostro ringraziamento alla Questura di Rimini, a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di controllo e, per il coordinamento, al nostro servizio verifiche e alla nostra centrale operativa - le parole del presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. L’intensificazione della lotta all’evasione tariffaria è uno degli obiettivi che ci siamo posti nel nostro piano industriale, così come centrale è il tema della sicurezza a bordo dei nostri mezzi, per la quale è fondamentale la collaborazione delle forze dell’ordine. Abbiamo ottenuto risultati importanti e l’attività di controllo in collaborazione con la Questura proseguirà anche nelle prossime settimane”.