Metromare, nuovo stop alle corse per lavori di manutenzioni
Il servizio serale sospeso dal 23 al 27 marzo
A cura di Redazione
19 marzo 2026 14:31
Da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, al fine di consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura Metromare, il servizio serale verrà sospeso anticipatamente alle ore 20:00.
L’ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19:30, mentre da Ceccarini Riccione Station l’ultimo mezzo partirà alle ore 19:41.
Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 5:00 del giorno successivo.
Nella fascia oraria di interruzione del servizio sarà potenziato il collegamento di linea 11.