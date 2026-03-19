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Metromare, nuovo stop alle corse per lavori di manutenzioni

Il servizio serale sospeso dal 23 al 27 marzo

A cura di Riccardo Giannini Redazione
19 marzo 2026 14:31
Metromare, nuovo stop alle corse per lavori di manutenzioni - Metromare REPERTORIO
Metromare REPERTORIO
Rimini
Attualità
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Da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, al fine di consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura Metromare, il servizio serale verrà sospeso anticipatamente alle ore 20:00.

L’ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19:30, mentre da Ceccarini Riccione Station l’ultimo mezzo partirà alle ore 19:41.

Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 5:00 del giorno successivo.

Nella fascia oraria di interruzione del servizio sarà potenziato il collegamento di linea 11.

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