Metromare tra corse soppresse e atti di vandalismo: "Nessun rischio per i passeggeri. 90% corse regolari"

Le rassicurazioni dell'assessore Morolli. Il Comune va avanti su prolungamento del tracciato fino al quartiere fieristico di Rimini

Ieri sera l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli è intervenuto in Consiglio comunale sul tema del Metromare.

In merito al grave episodio di sassaiola che ha colpito un mezzo Metromare, Morolli ha confermato che sono in corso indagini della Procura della Repubblica. L'assessore ha precisato che i mezzi sono dotati di vetratura doppia, interna ed esterna: nell'accaduto è stato danneggiato solo il vetro esterno, mentre quello interno ha retto, garantendo l'incolumità di personale e passeggeri. Proprio questa specifica tipologia costruttiva è stata progettata per impedire la proiezione di frammenti all'interno dell'abitacolo.

In merito al nuovo tratto che collegherà il Metromare alla fiera, Morolli ha fatto il punto della situazione. Dopo la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore originario, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria a favore del secondo classificato, il Consorzio Integra, che ha riavviato le attività progettuali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 23 dicembre 2024, ha riconosciuto gli eventi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, disponendo il rientro dell'opera nella legislazione ordinaria (extra-PNRR) e confermando un finanziamento di circa 54 milioni di euro. Attualmente PMR, soggetto attuatore, sta verificando e validando il progetto consegnato, che sarà poi inviato al MIT per i nulla osta di sicurezza.

Il fenomeno delle corse soppresse è legato alla carenza strutturale di personale di guida, criticità che interessa il trasporto pubblico locale a livello nazionale. Dal primo settembre 2025 al 25 gennaio 2026, sul Metromare sono state soppresse circa l'10%. Per contrastare l'emergenza, Start Romagna ha attivato "Scuderia", un'Academy interna per formare nuovi conducenti e co-finanziare le patenti necessarie. Un nuovo percorso formativo è partito il 26 gennaio scorso a Rimini.

L'Amministrazione ha ribadito la natura strategica dei servizi scolastici: in situazioni di emergenza si preferisce sopprimere corse in orari di minor affluenza per garantire il diritto allo studio e il rientro a casa degli studenti.

Morolli ha difeso con forza la scelta di proseguire con il prolungamento verso la Fiera, definendolo essenziale per garantire l'accessibilità durante gli eventi e ridurre le congestioni stradali. "Rinunciare a un finanziamento ministeriale di oltre 50 milioni per un intervento strategico atteso da anni sarebbe dannoso per il futuro della città", ha affermato l'assessore, sottolineando che le difficoltà gestionali vanno risolte con soluzioni industriali come l'Academy, non bloccando lo sviluppo infrastrutturale del territorio.