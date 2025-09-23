Mezzo chilo di droga, balestra e armi in casa: durante il controllo, aggredisce a morsi i Carabinieri

Un 25enne residente nel riminese è stato così arrestato

I Carabinieri di Bellaria Igea Marina e di Rimini hanno arrestato un 25enne, domiciliato nel riminese, per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio, introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione abusiva di armi e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, per fatti avvenuti ieri pomeriggio (lunedì 22 settembre).

Il 25enne era da giorni monitorato dalle forze dell'ordine: ieri è scattata la perquisizione personale, con il rinvenimento di 4 etti e mezzo di cocaina e 80 grammi di hashish, nascosti in uno zaino trovato in camera da letto, nonché di 62 banconote di vari tagli, ritenute contraffatte, in attesa degli accertamenti definitivi. Inoltre i Carabinieri hanno sequestrato una balestra con dardi di metallo, pistole giocattolo prive di tappo rosso e un taser.

Durante le operazioni, il 25enne ha opposto resistenza, cercando di guadagnarsi la fuga anche mordendo gli operatori. Due Carabinieri hanno fatto ricorso alle cure mediche.