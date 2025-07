Mezzo secolo e quattro generazioni: la Marig di Novafeltria celebra i 50 anni di attività

Un traguardo storico per l'azienda di esplosivi industriali della famiglia Ricci-Masini

Cinquant’anni di attività rappresentano un traguardo significativo, non facile da raggiungere per molte aziende, a prescindere dal settore merceologico. Un risultato ancora più rilevante se si considera che l’azienda in questione si trova in Valmarecchia, un territorio che da alcuni anni registra un lieve spopolamento e che non è ben collegato alle principali vie di comunicazione.

Si tratta quindi di un importante successo non solo per l’impresa stessa, ma anche per l’intera comunità della Valmarecchia. Sabato 19 luglio, la Marig Esplosivi Industriali ha festeggiato i suoi 50 anni di attività con un evento in grande stile, che ha riunito oltre 150 invitati tra clienti, fornitori e professionisti del settore. Una serata di festa che si è svolta nella suggestiva cornice di un rinomato ristorante di Pennabilli.

da sn: Ivan Ricci, Pierangela Masini, Alberto Ricci

Fondata nel 1975 da Narciso Ricci con il supporto del suocero Domenico Masini, l’azienda nacque inizialmente con il nome Masini Domenico & C.. Qualche anno dopo assunse l’attuale denominazione Marig, acronimo dei cognomi Masini e Ricci. Da sempre a conduzione familiare, l’azienda ha sede nella frazione di Celletta di Libiano, nel comune di Novafeltria.

Nel 1991 l’attività ha visto l’ingresso dei figli Alberto e Ivan Ricci, che hanno progressivamente preso le redini dell’impresa. Al loro fianco, la madre Pierangela Masini, tuttora amministratrice, che continua con dedizione a portare avanti la visione imprenditoriale iniziata dal marito mezzo secolo fa. Oggi la Marig è giunta alla quarta generazione, con l’ingresso del giovane Lorenzo, figlio di Ivan, a testimonianza di una continuità familiare e aziendale solida e duratura.

Tra gli ospiti della serata anche il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, che ha portato a nome del paese i complimenti alla famiglia Ricci-Masini per l'importante traguardo raggiunto.