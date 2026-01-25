Mezzolara supera il Santarcangelo e vola a +6 in vetta: Ars et Labor, pari con il Medicina

Torna a vincere la Sampierana, pari Pietracuta - Fratta Terme: il punto sul girone B di Eccellenza

A cura di Riccardo Giannini

Il Mezzolara batte 2-1 il Santarcangelo e vola a +6 in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. L'Ars et Labor infatti non è andata oltre al 2-2 in casa, con la terza forza del girone, il Medicina Fossatone, a segno con Fini al 4' e Selleri a 60'. Per due volte avanti, i giallorossi bolognesi si sono fatti raggiungere dai gol dell'ex Santarcangelo Piccioni a inizio ripresa e Prezzabile (85'). A fine gara pesanti contestazioni dei tifosi e l'esonero dell'allenatore Di Benedetto.

In chiave salvezza pari tra Pietracuta e Fratta Terme, rispettivamente a -3 e -1 dal terzetto Russi-Castenaso-Comacchiese, le squadre fuori dalla zona rossa. La Comacchiese lo è dopo l'importantissimo successo odierno in casa dell'Osteria Grande, che rimane a 22 punti, uno in meno del Santarcangelo. Prezioso ritorno alla vittoria per la Sampierana, che supera 3-1 in rimonta il fanalino di coda Mesola. Non si è giocato il derby Solarolo - Massa Lombarda per impraticabilità del campo. Da segnalare il pirotecnico 3-3 tra Sanpaimola e Russi, con pari degli arancioni ospiti al 95' con Saporetti, e la preziosa vittoria salvezza del Sant'Agostino per 3-0 sul Faenza. Finisce 1-1 Futball Cava Ronco - Castenaso.

Classifica

Mezzolara 46, Ars et Labor 40, Medicina Fossatone 38, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 33; Sampierana 30, S.Agostino e Faenza 29, Sanpaimola 28, Russi, Castenaso e Comacchiese 27; Fratta Terme 26, Pietracuta 24, Santarcangelo 23, Osteria Grande 22; Solarolo 14, Mesola 12.

Nota: Solarolo e Medicina Fossatone una partita in meno

Osteria Grande - Comacchiese 0-1

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano (12' st Monducci), Tomatis, Stanzani (36' st Landi), El Archi (21' st Garetti), Castagnini, Grazioso, Bilali (21' st Biondelli), Cappelletti (12' st Spitz), Jammeh, Mekhchane. A disp.: Bovo, Busi, Baruzzi, Sanguin. All.: Melotti.

COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Fiorini (19' st Temporin), Succi, Sylla, Taroni, Brito (46' st Riberti), Mancini (21' st Centonze), Montanari (32' st El Shazly). A disp.: Simoni, Manfrini, Bakalets, Ravaglia, Felloni. All.: Candeloro.

ARBITRO: Romini di Ravenna.

RETI: 16' st Montanari.